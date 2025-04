FBC Firebreak : Remedy nous refile un trailer en attendant un Live de présentation le 24 avril

Encore une nouvelle bande-annonce pouret c'est loin d'être fini avec la promesse d'un Live (le 24 avril à 19h00) pour en savoir toujours plus sur cette expérience coop à 3 de Remedy, directement situé au coeur de l'univers deet prenant scénaristiquement place entre ce dernier et sa suite prévue un jour prochain.Et comme dit par le passé, si l'on se méfit un peu toujours des tentatives multi de la part de spécialistes du solo, un certain nombre aura tout loisir de tenter l'expérience sans surcoût avec une proposition Day One cet été dans le Game Pass PC, le Game Pass Ultimate Xbox et le PS Plus Extra.