Where Winds Meet s'échauffe pour l'occident

Déjà disponible en Chine aussi bien sur PC que mobile, sans que l'on ait pu récolter beaucoup d'informations sur le sujet,est toujours promis pour cette année en occident avec l'apport d'une version PlayStation 5, et les premiers tests fermés auront lieu du 16 au 19 mai aux USA, au Canada, au Japon et en Corée du Sud. Manque un territoire mais visiblement plus trop d'importance aujourd'hui.On parle en tout cas d'un action-RPG en monde ouvert, jouable aussi bien en solo qu'en ligne (notamment pour de gros raids), même si l'action ne sera pas toujours au coeur de l'expérience avec la promesse de pouvoir jouer le marchand ou le médecin. On rappellera en outre qu'il ne faudra pas s'étonner devant la masse de skins payants, syndrome gacha et autres Pass : c'est un F2P (après, d'autres ne se gênent pas, même à 80€).