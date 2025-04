Enfin une date de sortie pour The Alters

Déjà repoussé à deux reprises,semble tenir la bonne en se permettant d'avoir une date de sortie ferme et logiquement définitivement : ce sera le 13 juin 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et dans le Game Pass.Pour rappel, cette curieuse expérience mixera exploration/survie sur une planète hostile et gestion dans une gigantesque base roulante. C'est dans cette dernière que se déroulera l'originalité scénaristique du titre : simple employé survivant d'un crash, Jan Dolski ne pourra progresser au fur et à mesure qu'en créant des « Alters » de lui-même, chacun pouvant remplir des tâches dont il serait incapable mais avec des différences psychologiques en fonction des hypothétiques choix de vie qu'il aurait choisi pour en arriver là.