Nouvelle licence des anciens de Metro, La Quimera sort... dans deux semaines

Annoncé il y a seulement quelques semaines, le projets'offre une annonce créant la surprise : ça sort déjà le 25 avril, mais uniquement sur PC via Steam dans un premier temps, et au doux prix de 29,99€.Pour rappel, il s'agit de la nouvelle licence d'une partie de l'équipe responsable de la franchise(pour comprendre la situation, allez), qui comme cette dernière aura le bon goût de jouer à fond sur l'ambiance et la narration, cette fois dans un contexte bien plus latino et avec la possibilité d'y jouer aussi bien en solo qu'en coopération (3 joueurs max). En voici une nouvelle bande-annonce.