Saber Interactive annonce le retour de Painkiller

Il y a quand même une énorme ironie à voir People Can Fly se démener sur tout et n'importe quoi, pendant que c'est chez le voisin que l'on nous annonce le retour de la licence historique des polonais (mais du coup sans eux), car oui, apprenez queaura droit à une sorte de remake chapeauté par Saber Interactive, et développé par Anshar Studios, habitué jusque-là à de l'aide au développement avec Bloober Team notamment sur les refontes deetBref, c'est le retour de la boucherie et du lance-pieux dans cette expérience remise aux normes sur le plan graphique, et avec en bonus un mode coopération à 3. Le Purgatoire ouvrira ses portes en fin d'année, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.