Déjà très occupé par ses partenariats, People Can Fly veut tenter le jeu de survie

Il serait temps que People Can Fly trouve une ligne claire sur ses intentions car après avoir annulé un projet, réduit le budget d'un autre et mis en place la fin du support VR, voilà que la boîte (déjà occupé paret deux partenariats avec Square Enix et PlayStation) nous annonce soudainementDonc ce sera un jeu de survie avec un style graphique à la, prévu sur PC pour cette année du moins en accès anticipé, avec un pitch on ne peut plus simple : vous échouez sur une mystérieuse île, et à vous ensuite de vous débrouiller au quotidien seul ou en coopération jusqu'à 5, en notant des sessions de type Extraction pour certains butins où viendront se mêler d'autres joueurs en ligne. Pas bien original mais bon.