Des nouvelles de Digimon Story : Time Stranger + annonce d'un jeu de cartes sur mobile

Bandai Namco a donné des nouvelles de Digimon lors de son petit event soigneusement nommé « Digimon Con » avec déjà un nouvel aperçu de son récemment annoncéque l'on attend pour cette année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Dans ce nouvel épisode, nous incarnerons un agent d'ADAMAS (homme ou femme), une organisation gouvernementale spécialisée dans la résolution des phénomènes paranormaux, et il y en a justement un : une étrange créature appelée « Digimon » (OH !) est apparue dans la zone sous quarantaine de Shinjuku, mais à peine le temps de se poser des questions qu'une explosion va causer la fin du monde… ou presque. Car ce phénomène va vous propulser de justesse 8 ans en arrière, l'occasion d'un peu mieux comprendre les enjeux et ainsi éviter l'apocalypse à venir.Notons pour l'instant chiffre que si le jeu débutera avec un starter de 3 bestioles, le total au fil du jeu offrira un record de 450 créatures (250 pour, 330 pour).En outre, après le rival Pokémon, la franchise tentera aussi de se faire un billet dans le domaine des jeux de cartes sur mobile avec, évidemment un F2P, prévu pour on ne sait encore quand sur iOS & Android.Une bêta fermée sera prochainement annoncée.