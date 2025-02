Le joli Bionic Bay une deuxième fois reporté

Le très intéressantde Kepler Interactive continue d'user de notre patience car après avoir été une première fois reporté de la fin d'année dernière au 13 mars, voilà que l'équipe réclame un mois supplémentaire pour un lancement désormais prévu le 17 avril, toujours sur PC et PlayStation 5.Un platformer blindé de pixels et de particules qui ne se contentera pas de sa jolie patte esthétique, le jeu souhaitant user d'un paquet de mécaniques de gameplay comme la téléportation, le ralentissement du temps et la gravité. En voici une nouvelle bande-annonce.