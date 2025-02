Chernobylite 2 prend date (Early Access)

Alors que prend doucement fin la campagne Kickstarter d'aide au développement de(environ 175.000€ récoltés, sur les 90.000 souhaités au départ), les développeurs de The Farm 51 nous annonce que cette suite bien plus ambitieuse débutera sa carrière en accès anticipé le 6 mars sur PC via Steam.Le titre aura environ 9 mois pour se parfaire, déjà en intégrant les paliers bonus du Kickstarter (nouvelles options de customisation et missions bonus dans des zones spéciales en solo/coop) mais également les améliorations et optimisations de routine. L'équipe souhaite en effet pouvoir lancer la 1.0 début 2026, en même temps que des versions PlayStation 5 et Xbox Series.