Eternal Strands : trailer final et démo jouable

Avec une petite semaine d'avance,accueille déjà son trailer de lancement pour que chacun se souvienne que c'est le 28 janvier que débarquera ce premier projet de Yellow Brick Games, studio montréalais fondé par des anciens d'Ubisoft (entre autres).En passant, une démo jouable est désormais proposée sur Steam et l'EGS avec le contenu de prologue et du chapitre 1 (transfert de sauvegarde inclus). Pas encore d'info sur un équivalent PlayStation 5 et Xbox Series.