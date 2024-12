Coup d'envoi pour la Saison 0 de Marvel Rivals

C'est aujourd'hui que déboule, nouveau représentant du genre GAAS sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Un de plus oserait-on dire, mais tout de même un morceau de poids rien que par l'aura de la franchise avec un démarrage éclatant sur Steam avec cette nuit 440.000 rivaux connectés simultanément. Après ça reste un F2P, et à voir si l'audience se maintient sur la longueur.Pour fêter sa sortie, le titre accueille un dernier trailer de présentation (, forcément) et une rapide bande-annonce pour annoncer le départ de la Saison 0. Indiquons en outre que le jeu propose ses Pass de combat à seulement 5€ (bien moins que la moyenne) qui en plus seront disponibles de manière illimitée, une bonne idée venue de titres commeetEnfin, petit point rumeur : le premier nouveau personnage à débouler dans le cadre du suivi serait Red Richard (Mr Fantastique).