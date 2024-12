COD Black Ops 6 : la nouvelle salve de contenu illustrée, dont la troisième map du mode Zombies

ouvrira demain sa mi-Saison (1) avec une nouvelle salve de contenu gratos dont en tête d'affiche la nouvelle map du mode Zombies, la troisième vu qu'il y en avait directement deux au lancement : la « Citadelle des Morts » et son ambiance médiévale jusqu'aux nouvelles armes (des épées magiques, ouais) et des pièges d'époque dont la coulée d'huile bouillante.La mi-Saison inclura trois nouvelles maps pour le multi et deux modes temporaires, ainsi que tout un tas de choses à retrouver dans le visuel plus bas, n'oubliant pas de rappeler la future collaboration avec(courant janvier).