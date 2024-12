Squid Game va aussi envahir Black Ops 6

Il y a encore quelques jours, on voyait la communauté Call of râler devant des skins requins prouvant aux dires de certains une lente « Fortnitisation » de la franchise, mais Activision n'en a cure de ces râleries et préfère officialiser un futur partenariat avecpouret. Un cross-over attendu pour courant janvier.Entre temps, Netflix sortira le 17 décembre son petit jeu mobile(du Fall Guys-like à 32 joueurs), 9 jours avant le très attendu lancement de la Saison 2.