Epic Games va prendre sous son aile le projet des anciens de Little Nightmares

Pour ceux qui n'ont pas suivi, rappelons en deux mots que si la franchisese poursuit chez Bandai Namco avec un troisième épisode spécialement conçu par Supermassive, l'équipe à l'origine des deux premiers jeux (Tarsier) développe lui le tout aussi attirant(également pour 2025).Et on avait oublié qu'il restait un troisième cas à évoquer : plusieurs employés de Tarsier ont quitté le studio il y a quelques années pour fonderafin de bosser, eux aussi décidément, sur un jeu d'horreur mais dans un univers SF et avec un gameplay un chouïa plus porté vers l'action mais pas trop non plus.Et si l'on reparle de ce titre encore sans nom, c'est pour partager l'annonce d'Epic Games sur la prise en charge de l'édition et le marketing, sans pour autant lâcher la moindre info supplémentaire. On imagine quand même que les mecs ont bien avancé depuis les quelques extraits ci-dessous livrés il y a 3 ans, sauf s'ils adoptent un rythme de production à la Playdead.