Du gameplay pour The First Berserker : Khazan

Vous reprendrez bien un peu deà l'occasion de la G-Star 2024, avec plus exactement deux nouvelles vidéos de gameplay pour ce spin-off solo desous la forme d'un « Soulsborne mais pas trop non plus », dans le sens où l'expérience se voudra plus accessible que la moyenne du genre.On vérifiera cela dans le courant de l'année prochaine, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.