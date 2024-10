Hunter x Hunter NxI : la présentation de Razor

Arc System Works et les teams conjointes de Bushiroad Games & Eighting continuent de dérouler les trailers de présentation autour du casting de, ici pour montrer Razor et sa passion pour la balle au prisonnier (version brutale).17 personnes constitueront le roster de cette adaptation récemment reportée en 2025 (PC, PS5, Switch) et si le retard permettra l'ajout essentiel du rollback network, on a revanche peu d'espoir sur une amélioration graphique.