Subnautica 2 : l'Early Access aussi sur Xbox

La dernière fois qu'on avait entendu parler de, c'était en février pour nous dire que l'accès anticipé débutera début 2025, et si son retour dans l'actualité n'apporte malheureusement toujours pas de gameplay, Krafton souhaite juste dire que les plans n'ont pas changé à ceci près que la Xbox Series sera conviée à la fête. Pas de version PS5 pour l'heure mais on sait que c'est toujours un peu plus compliqué avec Sony quand on parle Early Access.Outre son contenu plein de choses inédites pour justifier le statut de suite,apportera surtout un mode coopération à 4 et plusieurs mises à jour sur la longueur, sans pour autant parler de « jeux à service ».