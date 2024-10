Atomfall s'offre une nouvelle présentation

Cette nouvelle semaine d'actualité débutera donc avec une nouvelle présentation de, la nouvelle licence des créateurs dese présentant comme un jeu à monde ouvert au contexte très particulier, celui de reprendre l'incident nucléaire de Windscale en 1957 (restée confidentiel pendant trois décennies) pour nous plonger 5 ans plus tard dans un village aux alentours qui n'a pas bougé de sa quarantaine. Donc autant dire que les habitants, coupé du monde extérieur depuis, ont leur humeur bien à eux…Le titre offrira une liberté totale d'approche pour l'exploration et vos objectifs, avec même possibilité de tuer l'intégralité des êtres vivants de la zone. Solution qui on imagine ne sera peut-être pas la meilleure manière « morale » de procéder, mais chacun fera ses choix en mars 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et le Game Pass.