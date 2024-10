The First Berserker prépare sa bêta fermée

Promis pour un lancement début 2025 (PC, PlayStation 5 et Xbox Series),va se proposer à l'essai du moins pour quelques élus qui auront la chance de repartir avec un code d'accès à la bêta fermée qui se déroulera du 11 au 20 octobre, uniquement sur les deux consoles, avec inscriptionsTrois missions seront proposées, pour on nous indique une dizaine d'heures de jeu (laissant entendre une durée de vie copieuse pour le jeu complet) et en attendant, que vous fassiez ou non partie des concernés, en voici deux nouvelles vidéos : une présentation le boss Viper, l'autre délivrant un nouvel aperçu.