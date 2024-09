LEGO Horizon Adventures : la date de sortie

L'officialisation hier de(le 31 octobre) n'a pas fait oublier que Aloy n'aura pas le temps de se reposer avec la sortie deux semaines plus tard de, le lancement étant en effet annoncé pour le 14 novembre toujours sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch.Pour chaque version, on pourra récupérer une tenue spéciale à condition de précommander le jeu à partir du 3 octobre, et une édition Deluxe sera également présente avec des objets pour faire joli dans le camp de base (pouvant être personnalisés) et encore plus de tenue (Ratchet, Rivet et Sackboy).