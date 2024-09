Professor Layton 8 se montre un peu plus

Pour, le développement « progresse bien » nous assure Level-5 qui se permet de fournir un trailer un peu plus parlant et montrant les bénéfices de la 3D pour les expressions et l'ambiance.Toujours considéré comme une exclusivité Switch, ce nouvel épisode « vise » une sortie pour 2025, ce qui chez cet éditeur nous prépare déjà mentalement à l'année qui suivra.