Starfield : nouvelle présentation de l'extension

C'est dans deux semaines (30 septembre) que sortira, première extension du dernier RPG Bethesda qui a eu le temps de se peaufiner depuis environ 1 an, directement proposée aux possesseurs de l'édition spéciale, et 30 balles pour les autres.Vu le prix, on espère que l'expérience sera copieuse en contenu, mais ce que l'on peut déjà dire vu les promesses, c'est cette volonté pour les développeurs d'offrir un morceau d'aventure « à l'ancienne », plus terre-à-terre et plus concentrée dans son terrain de jeu, ce qui permettra d'ailleurs de mieux mettre en valeur l'atmosphère particulière englobant la mystérieuse Maison Va'Ruun.