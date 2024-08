Stoic fait le point sur l'Accès Anticipé de Towerborne

Dans une nouvelle vidéo façon carnet de développeurs, la team de Stoic Games revient sur l'annonce d'une Early Access préalable pour, son action-RPG orienté coopération et surtout GAAS avec une évolution permanente du contenu tant que la communauté répond présent.Le but comme souvent est de pouvoir améliorer au mieux le produit en fonction des retours de ceux qui répondront à l'appel de la bataille, même s'il faut suivre :- L'Early Access sera lancé préalable sur Steam (le 10 septembre) sous réserve d'acheter le pack fondateur (24,99€ ou 44,99€, tout dépend du nombre de bonus in-game que vous souhaitez).- L'accès anticipé sera ensuite déployée sur le Microsoft Store et sur Xbox sous les mêmes conditions.- Lors de la 1.0, le titre passera purement F2P avec les micro-transactions qui vont avec.Pour ce dernier point, vu que Xbox a toujours vanté la proposition Day One dans le Game Pass (ce qui n'a aucun sens pour un F2P), on peut donc en conclure que les abonnés seront concernés par les bonus des packs fondateurs.