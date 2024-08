La bonne grosse présentation de 25 minutes pour Kingdom Come : Deliverance II (et des visuels)

La vidéo diffusée durant la conférence d'ouverture de la GamesCom n'était qu'une simple mise en bouche :accueille maintenant sa vraie présentation faite de 25 minutes de gameplay pour montrer les promesses de Warhorse, à savoir reprendre toutes les qualités du (très bon) premier épisode et son approche réaliste du genre, mais en mieux, notamment sur les choix d'approche et un système de combat toujours profond mais plus accessible.Sortie prévue le 11 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.