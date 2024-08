Commandos Origins : le trailer de la GamesCom

Les fans de la série veulent y croire : plus de 20 ans après le troisième épisode (et quelques remasters en cours de route), la franchisereviendra prochainement avec un épisode tout neuf, plus précisément une préquelle faite d'une bonne dizaine de (longues) missions jouables aussi bien en solo qu'en coopération à deux, en ligne comme en split-screen.Une bande-annonce vient de tomber à l'occasion de la GamesCom, montrant que Kalypso Media a toujours en tête un lancement pour cette fin d'année, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Day One dans le Game Pass.