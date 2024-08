Fantasy Life i n'a même plus de date de sortie

On pensait revenue la grande époque de Level-5 mais on commence à se poser à nouveau des questions. Après plusieurs promesses pour 2023 (aucune tenue) et un lancement totalement passé inaperçu de, c'est maintenantqui fait souffler l'assistance : prévu de base pour l'année prochaine puis début 2024 puis le 10 octobre, ce véritable deuxième épisode du « social game/RPG » n'a désormais plus de date de sortie.Heureusement, des nouvelles seront données lors du Level-5 Vision cet été, si tant est qu'il est lieu (il était de base prévu au printemps… avant d'être reporté).