The Rogue Prince of Persia continue de lutter pour sa survie avec sa deuxième grosse MAJ

Avec des pics moyens de 15 joueurs dans le monde depuis quelques semaines, on ne peut pas vraiment dire quemobilise les foules, mais l'équipe continue de plancher pour parfaire l'expérience dans ce qui est encore actuellement une simple Early Access.La mise à jour « L'Ascension du Guerrier » a donc été publié sur Steam cette nuit, proposant :- Les modificateurs qui se débloquent progressivement pour augmenter la difficulté et les récompenses- Refonte du système d'arbres de compétences et du neuf à débloquer- Nouvelle monnaie (Sang Corrompu)- Ajout d'un nouveau type d'ennemi- Possibilité maintenant de renvoyer les flèchesLes choses prennent doucement forme, et la feuille de route pour le reste de l'année sera publiée prochainement, avec ensuite perspective d'un lancement de la 1.0 en 2025, également sur consoles.