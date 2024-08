The First Berserker : Khazan rejoint le lourd planning de 2025 (+ gameplay)

Il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour cette année et sans surprise,se fera attendre jusqu'en 2025, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Néanmoins généreux, le développeur Neople chapeauté par Nexon nous livre 15 minutes de gameplay frais et un premier carnet de développeur pour mieux expliquer les intentions devant cette adaptation action/solo de l'univers(avec le général Khazan), donc globalement défoncer plein de tronches en augmentant toujours plus en puissance. Et c'est bien.