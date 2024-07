Splitgate : le Halo x Portal va faire son retour

La promesse de 1047 Games est tenue, et il y avait intérêt vu que les mecs ont récupéré quelques 120 millions de dollars de fond quelques mois avant d'annoncer la fin du suivi de: le deuxième épisode est officiellement confirmé, plus ambitieux sur le plan technique grâce à l'Unreal Engine 5 et surtout plus profond dans son gameplay avec l'arrivée de 3 factions (et non de classique « héros »), chacune ayant ses arguments avec les aériens fournis avec un jetpack, les « chronokinésiques » et enfin les amateurs de gros guns.Prévu pour 2025 (PC, PlayStation, Xbox), le modèle économique en restera au F2P pour que chacun découvre la formule qui avait attiré 22 millions de joueurs dans son premier épisode, ce qui est fort sympa pour un simple projet étudiant : un feeling façonnotamment dans ses cartes expressément petites (du 4V4) mais avec des possibilités tirés depour se déplacer plus rapidement, sachant qu'il sera possible de tirer au travers.