Frontier Developments confirme Planet Coaster 2

Teasé pas plus tard qu'hier,vient d'être officialisé par Frontier Developments quasiment 8 ans après le premier épisode. Cette suite est assurée d'arriver pour les fêtes de fin d'année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Au programme, déjà une large mise en avant de la flotte par des activités sur l'eau, de nouveaux éléments de décors et la possibilité si vous le souhaitez de faire un parc 100 % aquatique, avec vestiaires, transats, sauveteurs, etc. Nous aurons également droit à de nouveaux outils de construction, la possibilité enfin de personnaliser les manèges et des thèmes inédits.Le communiqué indique que outre les modes Carrière et Bac à Sable, le nouveau mode Franchise viendra remplacer les défis habituels. Pas plus d'information, si ce n'est que « Franchise » sera sous classements en ligne, et que le mode Bac à Sable sera jouable en coopération. Enfin, il sera possible de partager ses parcs en ligne.