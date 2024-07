Raiden NOVA se la joue Vampire Survivors

Pas depour le moment mais une tentative de spin-off de la part de MOSS avec l'annonce dedont la grande différence par rapport aux épisodes principaux sera un gameplay façon twin-stick shooter et une augmentation en puissance au fil des sessions autant par le mode Illimité que le mode Arcade (6 niveaux + boss).Oui oui, quand on s'éloigne un peu, ça sent la tentative de surfer sur la mode mise en place paret pourquoi pas après tout. Sortie prévue le 31 octobre, uniquement au Japon pour l'instant, sur PlayStation 4/5 & Switch, à un prix heureusement plus bas que la moyenne (entre 25 et 30€).