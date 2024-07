Multiversus : lancement des nouveaux modes pendant que se prépare l'Agent Smith

Warner Bros vient de publier la mise à jour 1.05 deessentiellement dédié à l'arrivée de l'Agent Smith, même si les choses sont un peu plus compliquées que cela : c'est surtout l'ouverture d'un event communautaire qui, si accompli dans les temps, débloquera Smith le 8 juillet. Si c'est loupé, vous devrez patienter jusqu'au 23 juillet.La MAJ met également en place les modes Spectateurs et surtout Chacun pour Soi, la possibilité de débloquer un objet gratuit chaque jour, et des défis plus simples à accomplir (supprimant notamment ceux obligatoirement en Duo).