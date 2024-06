Wuchang : Fallen Feathers revient donner des nouvelles après 3 ans de silence

Vous reprendre bien un Soulsborne asiatique ? Alors techniquement,n'a rien d'un reveal vu que le jeu a été annoncé il y a 3 ans mais le Xbox Showcase a permis un soudain retour sur le devant de la scène pour un lancement signé courant 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et directement dans le Game Pass.La courte durée de la bande-annonce ne permet pas d'en savoir des masses, et certains en viennent même à se demander si des mécaniques évoquées en 2021 sont maintenues (les contres à l'arme à feu façonnotamment) mais bonne chance dans tous les cas vu la concurrence de plus en plus féroce sur le secteur.