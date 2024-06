Eternal Strands : l'action-RPG de Mike Laidlaw se dévoile un peu plus

Développé par des anciens d'Ubisoft Québec et de Bioware dont Mike Laidlaw, l'action-RPGcontinue de soulever des interrogations pour son rendu esthétique très « GAAS » pour ne pas dire autre chose, mais l'essentiel, c'est le gameplay, et cette nouvelle licence tentera d'apporter du relativement neuf avec des touches de télékinésie et de grimpette sur de grosses créatures de parfois 25 mètres (il y aura 9 grands boss pour info).Désormais en auto-édition depuis que la Private Division de Take-Two a fait le grand ménage,arrivera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series à une date inconnue.