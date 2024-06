Metaphor ReFantazio : le point sur les Archétypes

En coup-double, tout d'abord lors de la conférence de Geoff Keighley puis plus tard dans la nuit lors d'une Live dédié,continue sa promotion avec dans les deux cas un focus sur le système dit « Archétypes » que l'on pourrait facilement comparer aux « Persona ».L'équipe est venue nous rappeler une fois de plus les contours du système de combat qui rappelons-le mélangera temps réel (pour les ennemis de même niveau ou plus faible) et le classique tour-par-tour dans le cas de certains évolués et bien entendu les boss. Concernant les Archétypes, il en existe 14 types dont les variantes font grimper à 40 Archétypes en plus de certaines évolutions.Les amateurs du genre ne seront pas dépaysé par les différents types (Chercheur polyvalent, Mage, Voleur, Moine, Chevalier, Gunner, Marchand…) et il faudra avancer pour en débloquer certains comme l'Invocateur (capable d'invoquer des monstres donc), le Berserker ou encore le Danseur Masqué dont les spécificités seront directement liées à l'équipement qu'il porte. Pour ce qui est des évolutions, un exemple nous est donné avec le Chercheur (premier Archétype que vous obtiendrez) : en approfondissant votre relation avec le « partisan » (qui contrôle cette lignée d'Archétype), vous obtiendrez le Magic Seeker puis le Soul Hacker.Sortie prévue le 11 octobre sur PC, PlayStation 5(/4) et Xbox Series.