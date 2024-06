Hypercharge : Unboxed rencontre un succès inattendu pour son récent portage Xbox

Il a des choses que l'on a bien du mal à saisir, et ce qui arrive actuellement àest l'une des interrogations du moment. Ce titre mélangeant horde & tower-defense au travers d'une campagne axée sur la coopération à 4 (il y a également du PVP à 8) avait attiré l'attention des curieux par son contexte old-school façon « Small Soldiers », débarquant il y a 4 ans sur PC et Switch pour vite finir rapidement dans les limbes en terme d'audience.Du moins, jusqu'à la semaine dernière. C'est peut-être lié à une période calme en sorties lui ayant permis d'être testé par davantage de sites et surtout influenceurs, mais sachez que le portage très tardif sur Xbox Series/One est un vrai succès avec 40.000 ventes à 29,99€ en 4 jours (sur PC, et avec les promos, c'est 240.000 unités écoulées en 4 ans). Et si 40.000 ventes, ça peut prêter à sourire face à certains, on parle d'une équipe de 6 développeurs dont le leader a fait le calcul : en enlevant la promo de 10 % pour le lancement et les royalties, ça donne environ 130.000$ pour chaque employé en 4 jours.nous dit-on.Des petits applaudissement s'imposent, surtout de la part d'un projet dénué de toutes formes de pass et micro-transactions, qui compte désormais apporter le total cross-play pour réunir la communauté. D'ailleurs, là encore par effet de bouche-à-oreille, l'audience reprend des couleurs sur Steam avec hier un pic proche des 300 joueurs. Ce n'est pas grand-chose, mais ils étaient 10 fois moins il y a 2 mois.