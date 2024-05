Marvel Rivals confirmé sur PS5 et Xbox Series

NetEase voulant s'imposer également sur consoles, il n'y a aucune surprise à apprendre que le Hero Shootern'échappera ni à la PlayStation 5 ni à la Xbox Series, toujours sans date même si ce n'est apparemment plus qu'une question de mois.La nouvelle bande-annonce permet dévoiler du gameplay pour Venom et Adam Warlock, tout en profitant d'un habituel deal avec PlayStation et l'araignée, non pas pour oser rendre exclusif le personnage de, mais au moins pour un skin uniquement sur PlayStation 5.