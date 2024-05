Le RPG Greedfall II s'offre un nouveau trailer et des détails pour l'Early Access

Nacon doit être conscient qu'il sera difficile d'attirer la lumière pendant l'actualité de juin, et préfère donc de suite nous donner des nouvelles de, suite du plus gros succès de l'histoire de Spiders qui cette fois nous fera une « Baldur's Gate III » en faisant le choix de l'Early Access exclusivement sur PC.Le titre se veut en effet beaucoup plus ambitieux que le premier et Spiders fera donc appel aux retours de la communauté pour améliorer au mieux son expérience dès ses débuts cet été sur Steam avec un accès au premier chapitre du scénario principal pour découvrir ses premiers alliés et compagnons. Le temps avançant,se verra ajouter régions, compagnons, quêtes principales comme secondaires, nouvelles compétences, options, améliorations, etc.Un nouveau trailer est disponible pour montrer le système de combat, plus stratégique avec ajouts de pause tactique et possibilité de contrôler directement les compagnons.