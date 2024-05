Increvable, Dead by Daylight s'offre D&D, Castlevania et pas moins de 3 spin-off (dont un dispo)

Dans le monde des multi-asynchrone, il y a bien des prétendants pour si peu d'élus, etcontinue de dominer l'assemblée de la tête et des épaules 8 ans après sa sortie, et ne compte pas effectuer une passation de pouvoirs vu la salve d'annonces tout juste tombées à l'occasion d'un gros Live. Accrochez-vous., le jeu de base, accueillera prochainement (en juillet plus précisément) un nouveau mode en 2V8 tout neuf avec un système de classes et des maps plus grandes pour relancer l'audience.- La prochaine collaboration (3 juin) sera avec: Vecna en tueuse, Baermar et Uraz en survivants (mêmes compétences). Le tout avec une nouvelle map et même un système de lancer de dés.- La collaboration suivante (pas de date) sera avec, cette licence que l'on retrouve partout sauf dans un nouveau jeu. Une présentation sera faîte le 6 août.- Un spin-off sous le nom devient de débarquer en shadow-drop uniquement sur PC pour le moment. Seulement 5 balles pour découvrir un nouveau rogue-like jouable en coop.- Déjà connu depuis les Game Awards, le spin-off solo narrationa eu une nouvelle bande-annonce. Un titre signé par les spécialistes de Supermassive, prévu avant la fin d'année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.- Enfin, le pour l'heure nommésera un autre spin-off coop & TPS dont on ne sait pas grand-chose pour le moment.