Un petit trailer pour S.T.A.L.K.E.R. 2, avec premier aperçu du doublage ukrainien

Après une bien longue attente que l'on ne peut que pardonner dans le cas présent, c'est dans un peu plus de 4 mois que débarquera enfinsur PC et Xbox Series, et juste pour le plaisir, en voici un petit trailer montrant une fois de plus la réalité du design propre à la franchise, avec un premier aperçu de la VO (ukrainien donc).Plus qu'à retourner attendre jusqu'au 5 septembre, en n'oubliant pas la proposition Day One dans le Game Pass.