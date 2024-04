Microids s'attaque à la piraterie façon tactical avec Flint : Treasure of Oblivion

Il n'y a pas que des adaptations chez Microids même si ça représente une très grosse partie de son catalogue, surtout en fin d'année, preuve avec l'officialisation de, un tactical-RPG non sans exploration développé dans la capitale de l'hexagone.Une première bande-annonce est disponible pour décrire les intentions premières : une narration hommage à l'univers de la BD franco-belge, et un contexte de piraterie voulu plus réaliste, ou disons « moins caricatural » que dans les différents médias.Souhaitons bonne chance à l'équipe qui rendra ses travaux dans le courant de l'année, sur PC, PS5 et XBS.