Unknown9 : Awakening n'est donc pas une arlésienne

Pendant le Xbox Partner Preview, on a cru assister un instant à une extension soudaine de, mais c'était oublié et à raison, un titre annoncé il y a bientôt 4 ans et que Bandai Namco n'avait aucunement intérêt à annuler après avoir racheté la licence et le studio canadien affilié.En voici donc enfin une première bande-annonce de gameplay pour ceux qui est une licence cross-média, avec disponible gratuitement sur le site officiel de Bandai Namco un comics, deux romans et un podcast pour mieux saisir l'univers mettant en scène Haroona (incarnée par Anya Chalotra), une « Quaestor », donc quelqu'un avec la capacité de pénétrer dans le « Revers », une dimension parallèle recelant de mystérieux secrets convoités par les « Ascendants », organisation aux vilaines intentions.Le lancement est enfin prévu pour cet été sur PC et supports PlayStation comme Xbox.