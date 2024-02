Skull & Bones : après bientôt 7 ans d'attente, voici enfin le trailer de lancement (+ rappel bêta ouverte)

On parle, on parle… Mais signalons quand même que bientôt 7 ans après son annonce en « One More Thing » de l'E3 2017,va enfin sortir comme l'indique ce trailer de lancement publié avec une certaine avance.Car si le jeu arrivera très exactement le 16 février prochain (PC, PS5, XBS), la bande-annonce est également là pour rappeler que débutera demain une phase de bêta ouverte qui à ce stade devrait davantage s'appeler « grosse démo », jouable jusqu'au 11 février avec possibilité de progresser jusqu'au rang « Infamie Brigand » (niveau 6/rang 1) avec possibilité de transférer sa sauvegarde dans le produit final.