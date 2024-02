Un nouvel aperçu de The Thaumaturge avant la sortie

C'est durant l'embouteillage de ce premier trimestre 2024 que se posera, un titre sur lequel on gardera un œil un minimum attentif par son style perdu entreet, néanmoins pleinement conçu par les occidentaux de Fool's Theory. Vous savez, ce studio créé par des anciens de CD Projekt ayant plusieurs fois collaboré avec Larian Studios et qui sont toujours copains avec leurs anciens collègues, vu que c'est eux qui sont en charge du remake deLa vidéo du jour sert à offrir un exemple de quêtes, avec ce qu'il faut d'exploration et de combats, tout en rappelant les promesses d'offrir un RPG pas comme les autres où l'on se débarrassera de certaines « lourdeurs » notamment le loot à outrance et la gestion constante de l'inventaire pour aller à l'essentiel, en particulier la narration et les embranchements aussi importants dans le fil rouge que les annexes.Seuls les PCistes seront servis dans un premier temps (le 20 février) avant une arrivée plus tard sur PC et PlayStation 5.