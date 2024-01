Des pions plus humains dans Dragon's Dogma II

Il y en encore quelques trucs à dire suret comme à chaque fois ce mois-ci, c'est par IGN First que l'on passe avec cette nouvelle vidéo s'attardant sur les pions, ce fameux système propre à la franchise pour appuyer le fait que contrairement à, il n'y a pas de multi ici, mais des compagnons IA : un principal, les deux autres à « emprunter » au reste de la communauté en ligne (votre propre pion principal pourra ainsi être recruté par d'autres et vous offrir des récompenses quand vous relancerez votre partie).Bref la vidéo en question est juste là pour dire que par rapport au premier épisode, les pions et surtout le principal seront plus bavards pour apporter un peu plus de vie durant vos longues promenades, du genre vous guider si vous le souhaitez vers des routes alternatives. Même chose pour les NPC qui dégageront davantage de personnalité et auront plus de choses à dire.Retour à l'attente jusqu'au 22 mars.