Dragon's Dogma II montre son éditeur de perso

Nouvelle vidéo IGN First pourici consacrée à la première chose à faire en vous lançant dans l'aventure, donc créer votre personnage de A à Z via un éditeur bien complet (jusqu'à l'animation de déplacement), encore plus que celui du premier épisode déjà très fourni en la matière.Lancement toujours prévu pour le 22 février 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, malheureusement sans petite démo jouable au préalable pour patienter.