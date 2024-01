Suicide Squad propose aussi son trailer final

Autre trailer de lancement délivré avec une certaine avance, celui de, la fameuse tentative GAAS de Rocksteady dont les retours preview sont pour l'heure loin d'être dithyrambiques et si nombreux regrettent déjà l'orientation multi d'un développeur qui a percé dans le solo, le réalisateur rassure sur un point : en terme de narration, ce sera bien plus ambitieux que toute la trilogie Arkham. Admettons.Sortie prévue le 2 février 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.