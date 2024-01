S.T.A.L.K.E.R. 2 est finalement encore reporté

OH LES VILAINS ! Il y a encore quelques jours, GSC Game World s'engageait à tenir le lancement depour le premier trimestre 2024 mais il n'en sera finalement rien, la faute à des « imperfections techniques en deçà des normes attendues », réclamant un gros temps de polish et d'améliorations supplémentaires. Ça et le fait que les premiers retours de la GamesCom n'étaient pas à la hauteur.Il faudra désormais attendre jusqu'au 5 septembre prochain (PC, Xbox Series, Game Pass) en espérant que cette fois, ce sera vraiment la bonne...