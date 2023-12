Une nouvelle présentation de Dungeons of Hinterberg

Juste avant le décompte pour la nouvelle année, le tout frais studio Microbird Games a proposé une nouvelle présentation de, production attendue quelque part durant le printemps 2024 sur PC, Xbox Series et directement dans le Game Pass.Le titre reprendra le mélange entre sociabilisation et aventure, donc en bref une ville centrale pleine de PNJ (Hinterberg) entourée de 4 biomes à explorer avec votre espèce de hoverboard pour y découvrir les secrets de la région et surtout y déceler les quelques 25 donjons apparus « mystérieusement », objets de multiples énigmes et combats.