Warhammer 40.000 : Space Marine II a sa nouvelle date, mais elle est bien lointaine

Dans un soucis qualitatif mais très probablement aussi pour permettre une bien meilleure optimisation qu'actuellement,a récemment été reporté, et donc pas qu'un peu vu que la nouvelle date est fixée au très lointain 9 septembre 2024, et normalement sur les trois supports en même temps (PC, PlayStation 5, Xbox Series).En attendant, en voici toujours un nouveau trailer néanmoins cette fois bien court, et on a tout de même hâte d'en voir davantage vu que dans le style « TPS sanglant et bourrin », la concurrence se fait discrète, même de la part d'un certain développeur Xbox habitué au style.